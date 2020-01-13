أردوغان يطلب من «السراج» توسيط بوتين للخروج من ورطة حفتر

طلال الضوي(صدى):

شمل اتفاق وقف إطلاق النار فى ليبيا، وقف إرسال قوات تركية؛ حيث يذهب رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي فايز السراج، إلى العاصمة الروسية موسكو اليوم الاثنين، لعقد مفاوضات حول الأزمة الليبية.

ويأتي الاتفاق بوساطة من روسيا وطلب من السراج، الذي وسطه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للخروج من الورطة التي وضع نفسه بها؛ ليتضمن اتفاق وقف إطلاق النار، وقف فوري إرسال قوات تركيا إلى طرابلس ومنعها من دخول ليبيا وانسحاب المليشيات التابعة للسراج.

ويضم إسناد مهمة مكافحة الإرهاب وتأمين آبار النفط والغاز للجيش الوطني الليبي بقيادة السيد القائد خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، الذي وصل إلى العاصمة الروسية موسكو، لبحث حل الأزمة الليبية؛ حيث شدد على ضرورة انسحاب المرتزقة القادمين من تركيا.

ويعد فايز السراج، هو رئيس الحكومة الوحيد في العالم الذي لم يصوت له الشعب، كما لم يأخذ الثقة من مجلس النواب؛ فضلًا عن كونه رئيس الحكومة الوحيد في العالم الذي تجاوز الفترة الزمنية المحددة له؛ فيما تم تكليفه لسنتين، والآن تجاوز الأربع سنوات؛ ليتخطى الأمر ويستدعي قوات أجنبية لتحتل بلاده بشكل سافر.