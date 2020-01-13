كالديرون: لم أرتكب خطأ في حياتي إلا حينما عملت كمدرب في إيران
أعرب الأرجنتيني غابرييل كالديرون، عن ندمه بعد عمله كمدرب في إيران، مؤكدًا ان هذا البلد غير صالحة للعمل.
وقال كالديرون: لم أرتكب خطأ في حياتي الا حينما عملت كمدرب في إيران هذا البلد غير صالح للعمل ولا يخلق بيئه عمليه رائعه.
والجدير بالذكر أن كالديرون هرب من إيران بعد أن درّب نادي بيرسبوليس لمدة 5 أشهر.
وكان نادي برسبوليس طهران المنافس بالدوري الايراني الممتاز لكرة القدم، قد أعلن اليوم عن تعيين “يحيى كل محمدي” مدربا للفريق خلفا للأرجنتيني غابرييل كالديرون.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 90986 ] نشر منذ 28 دقيقة
طيب ..
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 897 ] نشر منذ 23 دقيقة
إيران جمهورية الخوف لا أحد يأمن على حياته مثل سوربا في عهد حافظ الأسد ومن بعده إبنه
انظمة تديرها أجهزة المخابرات العامة + قيادة ثيوقراطية شيوفينية