كالديرون: لم أرتكب خطأ في حياتي إلا حينما عملت كمدرب في إيران

نواف السالم(صدى):

أعرب الأرجنتيني غابرييل كالديرون، عن ندمه بعد عمله كمدرب في إيران، مؤكدًا ان هذا البلد غير صالحة للعمل.

وقال كالديرون: لم أرتكب خطأ في حياتي الا حينما عملت كمدرب في إيران هذا البلد غير صالح للعمل ولا يخلق بيئه عمليه رائعه.

والجدير بالذكر أن كالديرون هرب من إيران بعد أن درّب نادي بيرسبوليس لمدة 5 أشهر.

وكان نادي برسبوليس طهران المنافس بالدوري الايراني الممتاز لكرة القدم، قد أعلن اليوم عن تعيين “يحيى كل محمدي” مدربا للفريق خلفا للأرجنتيني غابرييل كالديرون.