إيقاف عقدي نكاح مصابتين بـ «الإيدز» في المدينة

نايف السالم(صدى):

أصدر فرع المديرية العامة للشؤون الصحية في المدينة المنورة، قرارًا بإيقاف إتمام زواج حالتين مصابتين بالإيدز، كشف عنهما برنامج فحص ما قبل الزواج، الذي أجري في المستشفيات المعتمدة.

وفي السياق نفسه، أجرت إدارة الصحة العامة خلال العام الماضي 22214 فحص زواج؛ لتصدر 9521 شهادة توافق ” سليم ” ، فيما أصدرت 1070 شهادة توافق ” حامل أو مصاب ـ سليم “.

ومن الجدير بالذكر، أنه نجح البرنامج في علاج المصابين بالالتهاب الكبدي C، بعد أن تم تحويلهم إلى قسم الأمراض المعدية بمستشفى الملك فهد بنسبة 100%، وذلك بتطعيم الطرف السليم بجرعتين للالتهاب الكبدي B بنسبة 100%.