هددها بفيديوهات جنسية فمزقته بـ 30 طعنة

القاهرة(صدى):

قتلت فتاة مصرية رجل سبعيني بعدما ابتزها بفيديوهات وصور فاضحة عقب استدرجه لها وإقامة علاقة جنسية معا مستغلا حاجتها إلى المال.

بداية الواقعة كانت بورود بلاغ من سكان عقار بمحافظة الجيزة بالعثور على جثة أحد السكان مقتولا داخل شقته.

وانتقلت الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وتبين أن الجثة لسائق مصاب بـ30 طعنة في مختلف أنحاء جسده، ومقيم بمفرده.

وتوصلت جهود رجال البحث الجنائي المصري إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، فتاة 19 سنة، مقيمة بالعقار المواجهة لسكن المجني عليه وكانت تردد عليه. وبعد ضبطها اعترفت بارتكاب الواقعة مشيرة إلى أن المجني عليه استغل حاجتها للمال واستدرجها للشقة وحدثت بينهما علاقات جنسية.

وأضافت الفتاة : “إنها عقب خطبتها خشيت افتضاح أمرها وحاولت إنهاء العلاقة بالمجني عليه، إلا أنه هددها بصور ومقاطع فيديو صورها لها دون علمها فبيتت النية لقتله وأخذت من شقتها سكينا وتوجهت له وطلبت منه الهاتف المحمول ولكنه رفض فسددت له عدة طعنات حتى فارق الحياة وألقت التليفون والسكين بالنيل”.