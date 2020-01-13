ابنة كارلوس غصن أبرز مصمّمة مجوهرات عالميّة

بيروت(صدى):

قضت ابنة كارلوس غصن، نادين غصن، ذات الأصول اللبنانية البرازيلية، سنوات عديدة من حياتها في التنقل والإقامة بين طوكيو، باريس، نيويورك، وهونغ كونغ؛ لتحصل على شهادتين في الاقتصاد والفنون من جامعة ستانفورد.

وعملت غصن لدى مجموعة بوسطن الاستشارية المرموقة في نيويورك، ثم انضمت إلى برنامج دوري مدته عامان في شركة هيرميس للمنتجات الفاخرة في باريس؛ فيما أسست العلامة التي تحمل اسمها، نادين غصن فاين جوليري.

ولاقت تصاميم نادين غصن، شعبية لدى المشاهير حالياً مثل كارل لاغرفيلد، وريهانا، وبيونسيه، والمغني فاريل ويليامز، كما يدعمها وكلاء التجزئة مثل كوليت، وذا ويبستر، ولي بون مارشيه؛ حيث أن شغفها بالمجوهرات كان واضحاً منذ صغرها، فكانت تضع ملصقات على أذنيها وتزيّن عنقها بحليّ مصنوعة من السّكاكر وكان والداها يعلمان أنّ المجوهرات كانتْ الهدايا المفضّلة لديها.

ولأن والداها كثيري السّفر، أخذت تجمع قطعاً للمحافظة على المعلومات الثّقافيّة التي اكتسبتها والذّكريات؛ فيما كانتْ المجوهرات بمثابة مرساة في حياتها. دفعتها هوايتها إلى التّعمّق أكثر والالتحاق بمعهد الأحجار الكريمة الأميركي وإطلاق علامتها الخاصّة؛ لتصبح علامة نادين غصن NGFJ، وبفضل قطعها التي تنطبع في الذّاكرة والمتّخذة شكل لفائف السّوشي وكرات الأونيجيري وبرغر النباتيين، من أشهر العلامات في العالم.