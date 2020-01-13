بالفيديو.. انهيار خليل الرميثي في جنازة زميله 

أميرة خالد(صدى):

انهار الفنان البحريني خليل الرميثي، في جنازة زميله الفنان الشهير ، علي الغرير، حيث بدا الرميثي في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يبكي بحرقة أمام قبر الراحل علي الغرير ” طفاش “، بعد الانتهاء من مراسم الجنازة في البحرين صباح الإثنين.

وطلب الفنان خليل الرميثي متابعيه بالدعوة لزميله، قائلا : ” حبيبي ومعلمي واخوي وكل شي في الدنيا … علي الغرير في ذمة الله … ادعوا له ”.

ولفت الرميثي: ” علي يعتبر اكثر من حبيبي ومعلمي واخي، تعلمت منه الكثير وهو سبب نجاحي في طفاش، واعتبره جزء كبير مني ومن مشواري في الفن واليوم انا منهار لرحيله ”.

وكان الفنان البحريني الشهير، علي الغرير، توفي بالأمس والذي اشتهر كثيراً في دوره بمسلسل “ طفاش ” ، إلى جانب العديد من نجوم الفن في البحرين.