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سيدة ترفض حبس زوجها بعد اغتصابه لابنتهما القاصر

سيدة ترفض حبس زوجها بعد اغتصابه لابنتهما القاصر
القاهرة(صدى):

تجرد أب مصري من الرحمة ، وقضى على طفولة نجلته البالغة من العمر 15 عاما ، واقدم على التعدي عليها جنسياً ، فيما رفضت زوجته تحرير محضر بسبب مرضه .

وكشفت الشرطة المصرية تفاصيل الواقعة ، تقدم فتاة 29 عاماً وبرفقتها ابنة شقيقتها 15 عاماً بالصف الثاني الإعدادي ، ببلاغ لمركز شرطة منية النصر ، تفيد بتعدي زوج شقيقتها ” عامل ” على ابنته جنسياً .

على الفور تم استدعاء والدة الطفلة التي أعلنت عدم رغبتها في السير في الإجراءات القانونية ضد زوجها ” والد المجي عليها” نظرا لكونه في حالة صحية سيئة، ومصاب بجلطة في القلب، وخضع لعملية تركيب دعامات في القلب.

وقالت الشرطة ، إنه جاري عرض المجنى عليها على مستشفى منية النصر المركزي لتوقيع الكشف الطبي عليها، للعرض علي النيابة العامة.


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