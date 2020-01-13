شاب يقتل والدته المسنة ويحطم رأسها بفأس

القاهرة(صدى):

أقدم شاب مصري، على قتل والدته المسنة، بعد حطم رأسها بفأس لأنها رفضت غسل ملابسه، حيث اتضح أنها مصابة بنزيف بالمخ وكسر بالجمجمة، وتم حجزها بالعناية المركزة.

وبالفحص تبين أن نجلها تعدى عليها بالضرب بفأس، بسبب رفضها غسل ملابسه، وبالقبض على الشاب اعترف بارتكاب الواقعة للسبب المذكور وزعم أنها تعامله معاملة قاسية.

وأخطرت النيابة العامة المصرية لمباشرة التحقيق في الواقعـة.