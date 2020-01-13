حاكم عجمان يستقبل وزير الشؤون الإسلامية خلال زيارته الحالية لدولة الإمارات

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم بديوان الحاكم معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، والوفد المرافق الذي يزور الإمارات حاليا.

وفي مستهل اللقاء رحب صاحب السمو حاكم عجمان بالوزير آل الشيخ والوفد المرافق له .. متمنياً لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني الإمارات، منوهاً بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين .

وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا الإسلامية وسبل ترسيخ قيم الإسلام وتعاليمه السمحة في أوساط الشباب المسلم بعيداً عن الغلو والتطرف ودور الوعاظ والدعاة المسلمين في هذا الشأن.

حضر اللقاء من الجانب الإماراتي الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم وسعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان وسعادة الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وسعادة حمد راشد النعيمي مدير ديوان الحاكم وسعادة عبدالله أمين الشرفاء المستشار بديوان الحاكم وسعادة حمد بن غليطه الغفلي السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان وعبيد الزعابي مدير مكتب الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في عجمان .

كما حضر اللقاء من الجانب السعودي الدكتور محمد بن سعيد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد والدكتور محمد العريفي وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية والمستشار بمكتب الوزير الشيخ تركي بن محمد الداوود والمستشار الإداري بمكتب الوزير الأستاذ عبدان العبدان .