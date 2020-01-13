تعرف على فوائد القهوة لنمو الشعر وحمايته من التساقط

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أوضح خبراء في التجميل ، أنه لا تقتصر القيمة الغذائية للقهوة على مادة الكافيين فقط، بل تحتوي على عناصر أخرى، تمثل أهمية كبيرة لصحة الشعر، حيث تحفزه على النمو، وتحميه من التساقط والتقصف.

وقال الخبراء ،يعاني بعض الأشخاص من تساقط الشعر عند التقدم في العمر، وهنا يأتي دور القهوة، لأن محتواها العالي من الكافيين، يوفر التروية الدموية المثالية لفروة الرأس.

فيما أشارت إحدى الدراسات إلى أن القهوة من المشروبات التي تقلل من فرص تساقط الشعر عند التقدم في العمر، لاحتوائها على نسبة عالية من الكافيين، الذي يحسن من عملية تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى جميع أعضاء الجسم، ولا سيما فروة الرأس، مما يحفز الشعر على النمو.

وأكد الخبراء:أن تطبيق القهوة على الشعر، من شأنه أن يحافظ على ترطيبه، ويحميه من الجفاف والتقصف، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من مادة الكافيين، التي تحافظ على الزيوت الطبيعية التي تفرزها فروة الرأس، الأمر الذي يجعل الشعر أكثر لمعانًا وقوة.

كما تساعد القهوة على تقشير فروة الرأس والتخلص من خلايا الجلد الميتة، الناتجة عن كثرة استخدام الكريمات والشامبوهات، الأمر الذي يساهم في تفتيح مسام فروة الرأس، وتحفيز بصيلات الشعر على النمو بصورة طبيعية، هذا بالإضافة إلى التقليل من فرص تكون قشرة الشعر المزعجة.