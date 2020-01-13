بالفيديو.. عروض تراثية شعبية أثناء استضافة ولي العهد لرئيس الوزراء الياباني في العلا

نايف السالم(صدى):

استضاف صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله، رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والوفد المرافق له في مخيم ولي العهد الشتوي.

وجاء ذلك وسط ترحيب من الفرق الشعبية التي قدمت عروضاً فنية من التراث الشعبي الذي يقام في المناسبات السعودية قديماً.

وأظهر مقطع فيديو، نشرته قناة ” العربية ” ولي العهد وآبي وهما يتبادلان الأحاديث الودية أثناء جلوسهما داخل خيمة ظهر فيها آبي مرتدياً “الفروة”، بحضور مسؤولين من الجانبين.