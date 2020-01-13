بالصور.. الهلال يستأنف تدريباته عقب الفوز على الوحدة

نواف السالم(صدى):

عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عصر اليوم الاثنين، تدريباته بعد أن منح الجهاز الفني اللاعبين راحة عن تدريبات يوم أمس الأحد، عقب فوز الزعيم على ضيفه نادي الوحدة؛ ضمن مواجهات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتركز التدريب على الجوانب الفنية واللياقية، وسط متابعة رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ فهد بن سعد بن نافل؛ فيما اشتمل المران على تدريبات استرجاعية للمشاركين بصفة أساسية في لقاء الوحدة.

واشتمل المران على تطبيقات تكتيكية وفنية لبقية اللاعبين؛ فضلًا عن مناورة على جزء من الملعب؛ فيما شارك اللاعب نواف العابد في التدريبات الجماعية بعد زوال آلام الظهر؛ بينما واصل الرباعي عبدالله عطيف، حسن كادش، عمر خربين، جانغ هيون سو، برامجهم التأهيلية.

وفي السياق نفسه، منح المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو، الثنائي بافيميتي غوميز، وسلمان الدوسري راحة عن مران اليوم؛ بينما يؤدي الفريق مرانًا مغلقًا، عصر يوم غد الثلاثاء، وذلك في مقر النادي.