أكثر من 2600 مستفيد ومستفيدة من خدمات عمادة خدمة المجتمع بالجامعة خلال الفصل الأول

محمد بن طحيطح(صدى):

أنجزت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الملك خالد خلال الفصل الأول للعام الجامعي الحالي 1441هـ عددًا من المنجزات شملت الدبلومات التطبيقية والبرامج والدورات التدريبية، بالإضافة إلى مشاركات مجتمعية وأعمال تطوعية استفاد منها 2676 مستفيدًا ومستفيدة.

وأوضح تقرير صادر عن العمادة أنه في مجال الدبلومات التطبيقية قدمت العمادة 6 دبلومات تطبيقية مصنفة من وزارة الخدمة المدنية ومعتمدة من جامعة الملك خالد، وهي دبلوم البرمجة التطبيقية، ودبلوم إدارة الموارد البشرية، ودبلوم المحاسبة، ودبلوم الإدارة المكتبية، ودبلوم اللغة الإنجليزية، ودبلوم السلامة والصحة المهنية، حيث وصل عدد المستفيدين من هذه الدبلومات 583 مستفيدًا ومستفيدة.

وفي مجال البرامج التدريبية قدمت العمادة 104 ساعات تدريبية استفاد منها 172 مستفيدًا ومستفيدة من داخل وخارج الجامعة بهدف تلبية متطلبات سوق العمل وفق أحدث المستجدات، ولتأهيل الخريجين والخريجات السعوديين للعمل بالوظائف التي حددتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومن هذه البرامج التدريبية برنامج الإعداد لاختبار الآيلتس، وبرنامج النمذجة الإنشائية للمباني باستخدام برنامج SAP 2000، وبرنامج في أنظمة الاختبارات المتقدمة في الهندسة المدنية، وبرنامجLEAN MANUFACTURING، وبرامج في التربية البدنية، وبرنامج في إدارة شبكات التواصل الاجتماعي.

وفي مجال المسؤولية والشراكة المجتمعية حرصت العمادة على تفعيلها نظرًا لأهميتها الكبيرة ودورها في تحقيق التنمية بصفة عامة من خلال عدة برامج و9 جهات متعاونة، وكان من هذه البرامج برنامج توعوي لصحة الفم والأسنان (2)، وبرنامج “المناعة في حياتنا”، وبرنامج يوم الغذاء العالمي، ودورة في صحافة البيانات “الأسس والتطبيقات”، وبرنامج في التعامل مع الضغوط النفسية، وبرنامج صحي عن هشاشة العظام، ودورة في أساسيات اللغة الإنجليزية، وبرنامج توعوي لمدة شهر عن سرطان الثدي، وبرنامج توعوي وصحي لأسبوع صحة الأسنان، ودورة لمشكلات سن المراهقة والتعامل معها، وقد وصل عدد المستفيدين من هذه البرامج والدورات 1777 مستفيدًا ومستفيدة.

أيضًا كان للعمادة مشاركات في العديد من الأعمال التطوعية، ومن هذه البرامج برنامج توعوي بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الثدي، وبرنامج توعوي بمناسبة اليوم العالمي للطفل “صحتي في غذائي”، ودورة في مهارات التواصل الاجتماعي للمتطوعين، وبلغ عدد المستفيدين من هذه البرامج التطوعية 144 مستفيدًا ومستفيدة.

وفي سياق متصل تواصل العمادة استعداداتها لإطلاق الملتقى التوعوي الصحي التثقيفي الـ 8، حيث حضر عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الأستاذ الدكتور عمر علوان عقيل وعدد من منسوبي العمادة الاجتماع التحضيري الثاني للملتقى التوعوي الصحي التثقيفي الـ 8 مع محافظ الحرجة الأستاذ سعد بن راشد الأسمري ومديري الدوائر الحكومية بالمحافظة ورجال الأعمال .