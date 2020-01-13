تركي آل الشيخ يرشح مدربا جديدا لبرشلونة

ماجد محمد(صدى):

نصح المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه ، الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني ، بتعاقد النادي مع مدرب جديد وذلك لقيادة البارشا بالفترة المقبلة .

وقال آل الشيخ في تغريده له عبر تويتر :” منذ ثلاثة أشهر، قلتها لصديقي ميسي ولا زلت أقولها، على برشلونة التعاقد فورًا مع كيكي سيتيين “.

يُشار أنه سبق للمدرب الإسباني سيتيين تدريب أندية لاس بالماس وريال بيتيس ولوجو في إسبانيا إضافة إلى تدريبه لمنتخب غينيا الاستوائية في عام 2006.

من ناحية أخرى، أصبحت إقالة المدرب الإسباني فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة قريبة للغاية، مع وجود توقعات حول إتمام الإقالة اليوم الاثنين بسبب الضغط الكبير على مجلس إدارة برشلونة.