ترامب يناقش قتل «سليماني» في 2017

واشنطن(صدى):

نقلت وسائل إعلام أمريكية عن خمسة من كبار المسؤولين الحاليين والسابقين في الإدارة الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بقتل القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني قبل 7 أشهر من شن الغارة الأمريكية التي تسببت في قتله.

وذكرت وسائل الإعلام إن جون بولتون مستشار الأمن السابق لـ “ترامب” اقترح بالتوقيع على عملية قتل سليماني في يونيو الماضي بعد أن أسقطت إيران طائرة أمريكية دون طيار، وهو الاقتراح الذي أيده وزير الخارجية مايك بومبيو.

وأكدت أن التوجيه الرئاسي صدر في يونيو، لكن “ترامب” اشترط أن يكون صاحب التوقيع الأخير للسماح بتنفيذ عملية خاصة بقتل “سليماني”.

وأوضحت أن مساعدي “ترامب” وضعوا قتل “سليماني” ضمن قائمة لردود محتملة ضد أي عدون محتمل لإيران، مؤكدة أن مسؤولي المخابرات الأميركية تعقبوا تحركات “سليماني” عن كثب لسنوات.

وتابعت أن “بومبيو”، الذي كان أول مدير لوكالة الاستخبارات المركزية “CIA” في إدارة “ترامب”، طالب باتخاذ نهج متشدد مع سليماني لخطورته.

وأضافت بأن فكرة قتل “سليماني” طرحت في مناقشات جرت عام 2017 بين مستشار الأمن القومي آنذاك، الجنرال المتقاعد هربرت ريموند ماكماستر.