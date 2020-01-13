عادات صيفية عليك التوقف عنها في الشتاء

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشف خبراء صحيون ، عن بعض العادات الصيفية التي يجب الإقلاع عنها بحلول فصل الشتاء، وعادات أخرى يجب الاستمرار عليها لفوائدها الصحية.

وقال الخبراء إنه هناك عادات يجب الإقلاع عنها، فعليك أن تحرص على النوم مبكراً في فصل الشتاء والابتعاد عن السهر، فالسهر في الشتاء يزيد من الشعور بالاكتئاب، كما أن النوم متأخراً يزيد الرغبة في تناول الطعام ليلاً نتيجة لارتفاع إفراز الهرمون المحفز للشعور بالجوع ما يسبب ارتفاع الوزن ويضر بالصحة .

كما يجب الابتعاد أيضاً عن الأطعمة المثلجة التي تزيد من فرص الإصـابة بأمراض الجهاز التنفسي والتهابات الحلق، وخاصة الآيس كريم ، مع ممارسة الرياضة ففي الشتاء يحتاج الجسم للنشاط من أجل الشعور بالدفء لمقاومة آلام المفاصل والعظام.

من الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الكثيرون في الطقس البارد هو قلة معدل شرب المياه، حيث ينخفض الشعور بالعطش، ولكن يجب عليك أن تعلم أن الجسم يحتاج إلى الماء مهما كانت حالة الطقس، للحصول على الترطيب اللازم.

وعليك أن تحرص أيضاً على تناول الفواكه والخضراوات الصيفية في فصل الشتاء، لأنها أكثر تنوعاً وليس ذلك معناه إهمال الفواكه الشتوية حيث إنها تلعب دوراً كبيراً في الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي، وكذلك يجب الاهتمام بتناول الخضراوات والسلطة بجانب الأطباق المختلفة.