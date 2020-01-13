وثيقة مسربة تقلب قضية نانسي عجرم 

بيروت(صدى):

سربت وثيقة تحمل بيانات شخصية للقتيل بمنزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم، والذي يدعى محمد حسن الموسى.

وأبانت الوثيقة الخاصة بإقامة القتيل في لبنان، معلومة جديدة قال البعض عنها إنها ربما تكون محل نظر القانون، ولمصلحة نانسي عجرم وزوجها، حيث كانت الإقامة التي تكون عادة مؤقتة وتقدم للرعايا السوريين من الجمهورية اللبنانية، منتهية منذ سبتمبر/ أيلول الماضي ولم يتم تجديدها.

وسادت موجة من الجدل عبر مواقع السوشيال ميديا بسبب معلومة انتهاء الإقامة، خاصة أنهم استندوا فيها بأن القتيل لم يكن يحق له العمل في لبنان سواء بمنزل نانسي عجرم وزوجها أم غيره.

ولفت البعض إلى أن هذه الوثيقة تنفي ما زعمته عائلة القتيل، بأنه يعمل في منزل نانسي عجرم متسائلين: ” كيف يعمل بوظيفة في بلد وإقامته منتهية وغير نظامية؟ “.