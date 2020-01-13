وظائف هندسية شاغرة للرجال بـ «المياه الوطنية»

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة المياه الوطنية توفر وظائف هندسية شاغرة (للرجال) لحديثي التخرج، للعمل بالشركة بمحافظة جدة.

المسمى الوظيفي:

– مُهندس مدني (للرجال – وظيفتان).

وصف التدريب:

– دراسة المنشآت الهندسية المدنية، وتصميمها. تقديم المشورة بشأن النواحي التقنية للمواد، والإشراف على أنشطة الإنشاء والتشغيل والصيانة.

الشروط العامة:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (الهندسة مدنية).

3- ألا يكون المتقدم على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.

4- أن تشير سجلات التأمينات الإجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.

5- ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 2020/01/13م وينتهي بتاريخ 2020/03/13م.

طريقة التقديم:

– من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي: هنا