وظائف هندسية شاغرة للرجال بـ «المياه الوطنية»
أعلنت شركة المياه الوطنية توفر وظائف هندسية شاغرة (للرجال) لحديثي التخرج، للعمل بالشركة بمحافظة جدة.
المسمى الوظيفي:
– مُهندس مدني (للرجال – وظيفتان).
وصف التدريب:
– دراسة المنشآت الهندسية المدنية، وتصميمها. تقديم المشورة بشأن النواحي التقنية للمواد، والإشراف على أنشطة الإنشاء والتشغيل والصيانة.
الشروط العامة:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (الهندسة مدنية).
3- ألا يكون المتقدم على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.
4- أن تشير سجلات التأمينات الإجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.
5- ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 2020/01/13م وينتهي بتاريخ 2020/03/13م.
طريقة التقديم:
– من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي: هنا
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