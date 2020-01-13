إنيستا: تصرف برشلونة مع فالفيردي «قبيح»

ماجد محمد(صدى):

هاجم أسطورة برشلونة، أندريس إنيستا إدارة النادي، بسبب “سوء معاملتهم” للمدير الفني الحالي للفريق إرنستو فالفيردي، بعد الأنباء عن التعاقد مع الإسباني تشافي لتولي تدريب الفريق.

ويعاني فالفيردي تخبطا في النتائج منذ توليه المنصب في 2017؛ فيما علق إنييستا الذي يلعب في الدوري الياباني: ” تصرف برشلونة قبيح بعض الشيء، عليكم احترام مدرب الفريق “.

وتابع: ” أتمنى أن يتم حل الموضوع في برشلونة لأن ما يحصل أمر غير جيد للمدرب وللاعبين وللجماهير. موقف فالفيردي الآن أصبح ضعيفا جدا “؛ مضيفًا: ” تشافي وحده هو من يستطيع البت فيما إذا كان جاهزا للمهمة أم لا “.