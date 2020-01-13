فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة العربية للعود توفر وظيفة إدارية شاغرة (للرجال) لحملة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (إدارة الأعمال)، للعمل بالشركة بمدينة الرياض.

المسمى الوظيفي:

– مدير مستودع (للرجال – وظيفة واحدة).

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (إدارة الأعمال).

3- لا يشترط وجود خبرة سابقة.

الراتب:

– الراتب 7,420 ريال.

الوصف الوظيفي:

– التخطيط لأنشطة استلام البضائع وتخزينها وتوزيعها في المنشأة، وتوجيه هذه الأنشطة وتنسيقها، وتتبع الطلبيات وضمان تسليم المنتجات دون تأخير وبفعالية من حيث التكلفة.

المهام الوظيفية:

1- مراقبة أداء العمليات والموظفين مقارنة بالأهداف المحددة، وتحديد الأنماط، واتخاذ الإجراءات التصحيحية.

2- مباشرة أنشطة الصيانة، وتنسيق أنشطة تصليح المعدات بما يضمن تقليل زمن التعطل عن العمل.

3- إدارة أنشطة المستودع اليومية وتوجيهها، ومباشرة استلام البضائع وتخزينها وإرسالها.

4- وضع السياسات والإجراءات لضمان الالتزام بقواعد الصحة والسلامة والبيئة ولوائحها، ومباشرة تنفيذها.

5- وضع استراتيجيات المستودع وسياساته وخططه العامة، ومباشرة تنفيذها.

6- اختيار الموظفين وتدريبهم والإشراف عليهم، ومراقبة مستوى أدائهم وسلوكهم مقارنةً بالأهداف.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 2020/01/13م وينتهي بتاريخ 2020/02/13م.

طريقة التقديم:

– من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي: هنا