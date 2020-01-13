شركة العربية للعود توفر وظيفة إدارية شاغرة للرجال
أعلنت شركة العربية للعود توفر وظيفة إدارية شاغرة (للرجال) لحملة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (إدارة الأعمال)، للعمل بالشركة بمدينة الرياض.
المسمى الوظيفي:
– مدير مستودع (للرجال – وظيفة واحدة).
الشروط:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (إدارة الأعمال).
3- لا يشترط وجود خبرة سابقة.
الراتب:
– الراتب 7,420 ريال.
الوصف الوظيفي:
– التخطيط لأنشطة استلام البضائع وتخزينها وتوزيعها في المنشأة، وتوجيه هذه الأنشطة وتنسيقها، وتتبع الطلبيات وضمان تسليم المنتجات دون تأخير وبفعالية من حيث التكلفة.
المهام الوظيفية:
1- مراقبة أداء العمليات والموظفين مقارنة بالأهداف المحددة، وتحديد الأنماط، واتخاذ الإجراءات التصحيحية.
2- مباشرة أنشطة الصيانة، وتنسيق أنشطة تصليح المعدات بما يضمن تقليل زمن التعطل عن العمل.
3- إدارة أنشطة المستودع اليومية وتوجيهها، ومباشرة استلام البضائع وتخزينها وإرسالها.
4- وضع السياسات والإجراءات لضمان الالتزام بقواعد الصحة والسلامة والبيئة ولوائحها، ومباشرة تنفيذها.
5- وضع استراتيجيات المستودع وسياساته وخططه العامة، ومباشرة تنفيذها.
6- اختيار الموظفين وتدريبهم والإشراف عليهم، ومراقبة مستوى أدائهم وسلوكهم مقارنةً بالأهداف.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 2020/01/13م وينتهي بتاريخ 2020/02/13م.
طريقة التقديم:
– من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي: هنا
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