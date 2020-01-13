دراسة جديدة تكشف عن العلاقة بين سيلفي «انستجرام» والاكتئاب عند النساء

أميرة خالد(صدى):

أشارت دراسة جديدة إلي العلاقة بين سلوكيات الصور الذاتية ” السيلفي “ ، والتمييز الذاتي، وأعراض الاكتئاب لدى النساء.

وأبانت الدراسة، أن النساء غالبا ما يتلقين رسالة مفادها أنهن يتم تقديرهن في المقام الأول بسبب جاذبيتهن الجسدية، ولذلك اهتم الباحثون باستكشاف كيف يرتبط التمييز الذاتي بالسلوكيات على الإنترنت.

وركزت الدراسة على موقع التواصل الاجتماعي ” انستغرام ”، والذي يعتمد على نشر الصور، متطرقة إلى كيف يمكن أن يغير التمييز الذاتي من سلوكيات الشخص عند التقاطه صورة سيلفي ونشرها على ” انستجرام “.

وأجرى الباحثون الدراسة على 164 طالبة من جامعة الفنون الليبرالية العامة في جنوب شرق الولايات المتحدة، وقاموا بتقييم مدى التلاعب في الصور ومعالجتها، ومتوسط عدد صور ” السيلفي “ الملتقطة، ومراقبة الجسم، والخداع في وسائل التواصل الاجتماعي، وأعراض الاكتئاب.