انشاء ورش العمل في معرض أنامل مكية لخدمة الأسر المنتجة والمتعففة 

محمد بن طحيطح(صدى):

كل من حضر معرض أنامل مكية سابقا سيفاجأ عند حضورة في الثامن من الشهر القادم بحلته البهية الجديدة حيث تظهر بشكل مختلف كليا عن ما كان يقدمه سابقا لخدمة المجتمع والحرفيات والتاجرات والأسر المنتجة ،

ونوه منظمات المعرض بنت الديرة والماسة وأميرة النخبة أنها فرصة للتاجرات وصاحبات الورش المبتكرة والأنامل الذهبية والمشاريع الصغيرة للمشاركة ولأول مرة في المعرض الفريد من نوعه .

وصرح المنظمات أنه لأول مرة في سقدم ورش عمل في أركان المعرض ، وسيتم فيها عرض مرئي لكل الحرفيات وهن يعملن في صناعة الأعمال الحرفية والصناعات اليدوية المختلفة .

وأكدنا أنها فرصة لإكتساب العلم والمعرفة عن كيفية انتاج هذه الصناعات .

وأشرنا إلى أنها فرصة لتقديم صورة مشرفة على مشاركة الأسر المنتجة في المجتمع السعودي لرفع المستوى الاقتصادي للمستفيدات في الدرجة الأولى ، ولتطوير الإنتاج بما يتناسب مع متطلبات السوق .

ولتقديم صور مشرفة على مشاركة الاسر المنتجة في المجتمع السعودي

بالعلم والمعرفة لتلبية رغبات افراد المجتمع السعودي للتعرف على:-

– فن الطباعة بأنواعها

– صناعة العطور الطبيعية ومشتقاتها

– صناعة الصابون

– الرسم والفنون التشكيلية

– فن الديكوباج

– فن الأتيكيت

– كيفية تنسيق طاولات سفرة الطعام

– تنسيق باقات الورد والزهور المناسبات

– الخياطة والكروشيه

– صناعة الإكسسوارات المتعددة

– صناعة السعفيات

وتمنى المنظمات أن يستفيد المشاركات والحضور من ورش العمل التي تقدم لأول مرة مجانا من المنظمات خدمة لمكة وأهل مكة وضواحيها ..

من جهتها صرحت الأستاذة غاليه الحربي مديرة المركز الإعلامي للمعرض ، مالكة ومدير عام شبكة نادي الصحافة السعودي الراعي الإعلامي الاستراتيجي أن هناك اكثر من ٧٠ صحيفة إلكترونية سعودية وعربية ترعى فعاليات المعرض وتنشر كل أخباره ليطلع عليها القاصي والداني .

ونوهت الحربي أن هناك دعوات عامة سيبدأ توزيعها الاسبوع القادم يليها دعوات خاصة للاعلاميين والاعلاميات ونجوم السوشال ميديا المهتمين بالمعرض والمتذوقين لانشطته الحرفية .

ويستمر المعرض الذي سيقام بقاعة اللؤلؤة بفندق مكارم منى بالعزيزية بمكة المكرمة لمدة ثلاثة أيام من ٠٨ – ١٠ جمادي الثاني ١٤٤١