الملكة إليزابيث تضع جهازا داخل أذنها

لندن (صدى):

ظهرت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، وهي تضع جهازا لتحسين السمع داخل أذنها وذلك عقب زيارة كنسية في بلدة ساندرينغهام، وقبيل محادثات مع كبار أفراد العائلة المالكة ودوق ساسكس هاري.

وجاء ذلك بعد مرور 5 سنوات على ظهور زوجها دوق إدنبرة، الأمير فيليب، وهو يستخدم سماعة صغيرة مشابهة، خلف الأذن لأول مرة في أكتوبر 2014، وكان يبلغ وقتها من العمر أيضا 93 عامًا، علما بأنه سيحتفل في يونيو المقبل بعيد ميلاده التاسع والتسعين.

ويذكر أن تلك السماعات تفيد مرتديها إذا كانوا يحتفظون ببعض القدرة على السمع، حيث لم يتضح إذا ما كانت الملكة قد استعانت بالسماعة فقط نظرا لأهمية وحساسية اللقاء مع هاري، أم أن الأمر محض مصادفة وأنها تستخدمها للمرة الأولى في العلن.