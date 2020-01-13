بالوثائق.. تركيا تخترق السيادة القطرية وتتجسس عليها

أنقرة(صدى):

كشفت وثيقة حكومية سرية، أن القوات التركية في قاعدة الدوحة تستطيع القيام بعمليات استخباراتية في قطر، حيث أنه تم السماح للجيش التركي باستخدام أي أصول عسكرية تحت تصرفه، بما في ذلك اختبار أنظمة الأسلحة المكتسبة حديثًا.

وجاء ذلك بحسب التعميم الحكومي السري حول كيفية قيام الجيش التركي بالعمليات وعمليات النشر في قطر، والذي يحمل رقم 20168832، واعتمده مجلس الوزراء في 25 أبريل 2016.

ومنحت الحكومة التركية هيئة الأركان العامة السلطة للحفاظ على القاعدة في الدوحة، ونشر القوات والمعدات العسكرية في قطر، حيث تم اعتماد التعميم المكون من 19 مادة كخريطة طريق لتنفيذ الاتفاقيات العسكرية التركية القطرية التي تحكم اتفاقية وضع القوات “SOFA”، ودعم الدولة المضيفة للجيش التركي.

ويمنح هذا التعميم هيئة الأركان العامة الحق في وضع قواعد الاشتباك للقوات، وإجراء أنشطة المخابرات والمراقبة، وإبرام اتفاقيات مع السلطات القطرية نيابة عن الجيش التركي، من أجل إدارة اللوجستيات والتخطيط والتنسيق.

وأشار التعميم إلى أن هيئة الأركان العامة ستحدد نطاق المهمة، وتطبق قيودًا على كيفية عمل القوات لإنجاز المهام عند الحاجة، وتمت إتاحة الأصول الجوية والبرية والبحرية التركية، لاستخدامها في دعم القوات التركية في الدوحة، كما تم السماح للقائد التركي لقاعدة الدوحة بتوقيع عقود مع السكان المحليين للحصول على السلع والخدمات.

ويسمح التعميم للقوات التركية باستخدام الطائرات التي تملكها القوات المسلحة القطرية، كما يسمح للجيش القطري باستخدام الطائرات التركية لأغراض النقل، وستكون القوات قادرة على استخدام شركة الخطوط الجوية التركية في النقل والنشر والانسحاب والإجلاء، وجميع المشتريات العسكرية من الخارج لاحتياجات قاعدة قطر لا تخضع لأي ضرائب أو رسوم.

وعرفت هيئة الأركان العامة مهمة قطر بأنها “عملية مهمة” بمعنى “التعبئة”، ودخلت تركيا وقطر في اتفاقية عسكرية شاملة، حيث أنشأ الجانب التركي قاعدة عسكرية في الدوحة، ونشر قوات برية تركية هناك.

ويذكر أنه تم بناء قاعدة جديدة للقوات التركية التي ستستوعب وحدة أكبر في الدوحة، حيث يبلغ إجمالي عدد القوات المسلحة التركية في قاعدة الدوحة 2800 جندي.