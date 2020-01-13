بالفيديو والصور.. زوجة رئيس وزراء اليابان تمتطي جملا خلال زيارتهما لمدائن صالح

العلا(صدى):

زار رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والوفد المرافق له، اليوم (الإثنين) ، مدائن صالح بالعلا.

وكان في استقبال رئيس الوزراء الياباني والوفد المرافق له ، وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، حيث وثق مقطع فيديو وصور لحظة وصول “آبي” لمدائن صالح، ثم تجوله بمدائن صالح ، فيما أظهرت إحدى الصور زوجته وهي تمتطي جملا.

استمع “آبي” خلال الزيارة إلى شرح تاريخي عن مدائن صالح “الحجر”، من عضو مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا الدكتور عيد اليحيى، واطلع على العديد من المعالم الأثرية والتاريخية.