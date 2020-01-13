محافظ الجبيل يستقبل وفد جمعية «اتصال» للعلاقات العامة

محمد بن طحيطح(صدى):

استقبل سعادة محافظ الجبيل الأستاذ عبدالله بن ناصر العسكر، بمكتبه بمقر المحافظة، اليوم الإثنين، رئيس مجلس إدارة جمعية اتصال للعلاقات العامة الأستاذ فيصل الظفيري، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ جديع الخالدي.

واستمع “العسكر”، خلال اللقاء، إلى أهداف الجمعية، والتعرف على مهامها ومسؤولياتها، وخططها القادمة لتطوير مفاهيم وأساليب العمل في إدارة العلاقات العامة، وتحقيق أفضل الممارسات والتطبيقات، والتي من شأنها استدامة نجاح جمعية “اتصال” وتحقيق أهدافها المنشودة.

وبارك “العسكر”، تأسيس الجمعية، مؤكداً أهمية دورها في الإرتقاء بمنظومة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي في محافظة الجبيل، بما يواكب تطلعات القيادة الحكيمة، ويتماشى وفق حرص وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية –حفظهما الله-، على أهمية دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ودعمها لتحقيق الأهداف المرجوة منها، وذلك تحقيقاً لأهداف وتطلعات رؤية المملكة 2030.

ونوه المحافظ، إلى ما تحظى به الجبيل، من مكانه عالمية، بوجود شركات صناعية كبرى، ساهمت في وجود خبرات وطنية، قادرة على بناء تواصل عالمي فعال، وتقديم ممارسات حديثة في مجال العلاقات العامة، ومن خلال جمعية “اتصال” للعلاقات العامة، نتطلع إلى نجاحها وتحقيق جهودها وأهدافها في محافظة الجبيل.

بدوره أكد رئيس مجلس إدارة جمعية اتصال للعلاقات العامة الأستاذ فيصل الظفيري، أن الزيارة تأتي تجسيداً لحرص سعادة المحافظ على دعم ممارسي العلاقات العامة، حيث تم إطلاعه على قرار تأسيس الجمعية، ومقرها في محافظة الجبيل، والتي ستكون نقله نوعية لممارسي العلاقات العامة والاتصال المؤسسي في الجبيل، حيث تمثل غطاء رسمي لجميع الأعمال التي تقام في هذا المجال، وبصورة منظمة.

وأفاد “الظفيري” أن الجمعية هي نتاج جهود وخطط امتدت طوال 13 عاماً، عبر رابطة العلاقات العامة، والتي تطور العمل بها إلى هذا الكيان الرسمي والمرخص من وزارة العمل والتنمية الإجتماعية.