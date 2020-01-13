بالفيديو.. شاب كوري يعتنق الإسلام بعد زيارة المملكة بأشهر

سيول(صدى):

كشف أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في كوريا الجنوبية، عن اعتناقه الإسلام في أحد المراكز الإسلامية، موضحا أنه محب للثقافة العربية.

ونشر الشاب الكوري فيديو عبر قناته على ” يوتيوب ” يظهر لحظة نطقه الشهادتين، وتعلمه الوضوء والصلاة، مؤكدًا عزمه تعلم القرآن.

ولفت إلى أنه منحدر من عائلة مسيحية، وكان يذهب للكنيسة حتى سن 15 عامًا، موضحًا أنه بعد زيارته للسعودية بدأ يتعلم عن الإسلام، في محاولة منه للبحث عن السلام، مبينا أنه يعتبر الإسلام دين السلام.