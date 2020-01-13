تحديد مواقع نزع الملكيات وترحيل الخدمات تمهيدًا لبدء مشروع مترو جدة

نايف السالم(صدى):

قال رئيس شركة مترو جدة الدكتور أسامه عبده، إنه تم الانتهاء من تحديد المواقع المناسبة لنزع الملكيات ومواقع ترحيل الخدمات؛ استعدادًا لبدء تنفيذ المشروع .

وأوضح أن المشروع يوفر 89 ألف وظيفة ويخفض عدد رحلات المركبات الخاصة بمعدل 3 ملايين رحلة يوميا مما يوفر 16 مليار ريال من تكلفة وقت الرحلات.

ويبدأ تنفيذ شبكة الحافلات البالغ عددها 770 حافلة، تليها شبكة القطارات، وفقًا لقرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على مشروع النقل العام بجدة.