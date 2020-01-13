بالفيديو.. خادم الحرمين الشريفين يقدم العزاء في وفاة السلطان قابوس
قدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الإثنين)، إلى سلطان عمان هيثم بن طارق، العزاء والمواساة في وفاة السلطان قابوس بن سعيد.
وكان السلطان قابوس تُوفي يوم الجمعة الماضي عن عمر يناهز 79 عامًا بعد صراع مع المرض، وأعلنت السلطنة اختيار هيثم بن طارق آل سعيد سلطانًا جديدًا للبلاد.
فيديو | #خادم_الحرمين_الشريفين يقدم واجب العزاء في وفاة السلطان قابوس بن سعيد#الإخبارية pic.twitter.com/UJjAcrOBDJ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 13, 2020
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