بالفيديو.. خادم الحرمين الشريفين يقدم العزاء في وفاة السلطان قابوس

مسقط(صدى):

قدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الإثنين)، إلى سلطان عمان هيثم بن طارق، العزاء والمواساة في وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

وكان السلطان قابوس تُوفي يوم الجمعة الماضي عن عمر يناهز 79 عامًا بعد صراع مع المرض، وأعلنت السلطنة اختيار هيثم بن طارق آل سعيد سلطانًا جديدًا للبلاد.