النوم أكثر من 9 ساعات قد يُصيبك بجلطة

بكين(صدى):

قال علماء من جامعة العلوم والتكنولوجيا في ووهان بالصين، أن من ينام بالنهار أو يغفل أكثر من 9 ساعات بالليل معرض للإصابة بجلطة دماغية.

وأجرى العلماء جربة استمرت ست سنوات، شارك فيها 31.7 ألف شخص، لم يسبق أن أصيبوا بجلطة دماغية أو مشكلات صحية أخرى، وفقا لموقع EurekAlert.

وجاءت نتائج الدراسة كالتالي: 8% من المشتركين في التجربة كانوا ينامون 90 دقيقة وأكثر في النهار، و24% ينامون تسع ساعات وأكثر في اليوم، وقد ظهر أن هؤلاء أصيبوا بالجلطة الدماغية أكثر من الذين كانوا ينامون 7-8 ساعات في اليوم بنسبة 23%، في حين أن الذين ينامون ليلاً ونهاراً ارتفعت هذه النسبة إلى 85%.

وقالت الدراسة إن النوم لفترة أطول في أيام العطل قد يصبح سبباً للإصابة بأمراض خطيرة من بينها السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.