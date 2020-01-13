مصور سعودي يروي لحظات تحبس الأنفاس بعد مهاجمة كوبرا شرسة للكاميرا

أميرة خالد(صدى):

روى المصور سعد آل مداوي عن مغامراته عند تصوير إحدى أفاعي الكوبرا التي كانت شرسة وهجومية للغاية.

وقال المصور لـ موقع ” CNN ” بالعربية: “حدث موقف مفاجئ، لم يكن في الحسبان: كانت إحدى أفاعي الكوبرا شرسة وهجومية للغاية، وبشكل غريب وأسلوب مختلف عن مثيلاتها، وبعد أن شعرتْ بخطورة على حياتها هاجمت الكاميرا التي أخافتها بشدة، والتفَّت بجسدها على العدسة لتواجه المصوِّر”.

ولفت إلى أنه بعد استيلاء الكوبرا على العدسة، مرت دقائق واسترجعها باستخدام غصن شجرة لإبعاد الأفعى.

وأشار المصور إلى أن غالبية الثعابين السامة في مناطق تهامة جنوب السعودية وحركتها السريعة ترهق المصور السعودي إلى حد كبير خشية أن تنقض عليه في وقت الغفلة.