ضبط مواطن لمخالفته نظام صيد الأسماك بمجيرمة جدة

نايف السالم(صدى):

نجحت فرق وحدة الثروة السمكية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، بالتعاون مع حرس الحدود بمحافظة جدة ، في ضبط مواطن “متنزه بالمجيرمة جنوب محافظة جدة”؛ إثر ارتكابه مخالفة لنظام صيد واستثمار الثروات المائية الحية بالمملكة.

وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أنه ورد بلاغ من مركز حرس حدود بالمجيرمة جنوب المحافظة، عن تحفظه على مخالف بحوزته “بندقية صيد الأسماك” الممنوعة نظاماً.

وأضاف، أنه تمت مصادرة الأدوات المخالفة واستكمال الإجراءات مع المخالف حسب اللوائح والأنظمة، وسيتم إتلافها حسب النظام المتبع في مثل هذه الحالات.