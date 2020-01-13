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وظيفة شاغرة في شركة ملاذ للتأمين

وظيفة شاغرة في شركة ملاذ للتأمين
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة ملاذ للتأمين عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة شاغرة بمجال التأمين، للعمل بالشركة بمدينة الرياض.

المسمى الوظيفي:
– تنفيذي مطالبات التأمين العام (General Insurance Claims Executive) (الرياض).

الشروط:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس في تخصص (التأمين) أو ما يعادلها.
3- خبرة لا تقل عن سنة في مجال التأمين.
4- مهارات التواصل.
5- مهارات استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).
6- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).

موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 2020/01/13م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: هنا


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