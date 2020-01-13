وظيفة شاغرة في شركة ملاذ للتأمين

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة ملاذ للتأمين عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة شاغرة بمجال التأمين، للعمل بالشركة بمدينة الرياض.

المسمى الوظيفي:

– تنفيذي مطالبات التأمين العام (General Insurance Claims Executive) (الرياض).

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس في تخصص (التأمين) أو ما يعادلها.

3- خبرة لا تقل عن سنة في مجال التأمين.

4- مهارات التواصل.

5- مهارات استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).

6- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 2020/01/13م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: هنا