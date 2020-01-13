124 أسرة ببر الشرقية تجسد التراث الصحراوي في سفاري بقيق 4

سعيد العجل(صدى):

جسدت 124 أسرة من أسر جمعية البر بالمنطقة الشرقية التراث الصحراوي من خلال عرض منتجاتها التراثية في فعاليات سفاري بقيق 4 الذي انطلقت فعالياته الخميس الماضي وتستمر على مدى 16 يوما برعاية من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة ورئيس مجلس إدارة جمعية البر بالشرقية وقال الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير بن عبد العزيز العفيصان أن الجمعية تحرص على المشاركة في فعاليات سفاري بقيق سنويا لما له من أثر ثقافي وتراثي وقيمة تاريخية وأوضح أن أسر جمعية البر بمحافظة بقيق شاركت من خلال 124 أسرة جسدت خلالها التراث الصحراوي من أعمال السدو والعديد من المشغولات اليدوية المصنوعة من سعف النخيل والتي تتميز بتراثها الصحراوي الذي يعبر عن تراث المنطقة فضلا عن مشاركة العديد من الأسر بالمنتجات المختلفة كالعطور والبخور والمأكولات الشعبية التي تجسد هذا التراث أيضا وأكد العفيصان أن المهرجان أتاح فرصة لتسويق منتجات هذه الأسر للزائرين وكان مصدر دخل ورزق لهم كما كشفت فرصة مشاركة الأسر عن إبداع هذه الأسر وقدراتها المهارية في صناعة المشغولات اليدوية التراثية وفي سياق متصل كشف عضو المجلس المحلي ببقيق سويد بن غزاي السبيتي أن محافظة بقيق بصدد إنشاء سوق شعبي كبير لتمكين الأسر المنتجة بمحافظة بقيق من تسويق وبيع منتجاتها بشكل دائم ومنظم بحيث يعود ذلك عليهم بمردود مادي ويشكل مصدر دخل دائم لهم مشيرا إلى النجاح الذي حققته تجربة جمعية البر بالمنطقة الشرقية مع الأسر المنتجة التي تشارك دائما في سفاري بقيق وما حققته المشاركة لهذه الأسر من دخل مادي لهم خلال فترة إقامة فعاليات سفاري بقيق حيث لفتت المنتجات انتباه الزائرين وعبرت وجسدت عن التراث الصحراوي للمنطقة مؤكدا أن إنشاء سوق شعبي دائم لهذه الأسر سيحل مشكلات الأسر المنتجة بالمنطقة وينعش حركة البيع والتجارة فيها جدير بالذكر أن حرم أمير المنطقة الشرقية صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي، كانت قد دشنت فرع الأسر الرائدة «المنتجة» لجمعية البر بالمنطقة الشرقية بحضور العديد من المشاركات وسيدات أعمال المنطقة الشرقية. وقالت سموها، خلال التدشين إن جمعية البر بالمنطقة الشرقية تشهد قفزات سريعة في كافة المجالات التنموية وخاصة في الاهتمام بالأسر ومنتجاتها