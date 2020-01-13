شركة مازولا توفر وظيفة فنية شاغرة للرجال بينبع

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة مازولا عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة فنية شاغرة (للرجال) لحملة الدبلوم، للعمل بالشركة بمدينة ينبع.

المسمى الوظيفي:

– فني ميكانيكي (Mechancial Technician).

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- درجة الدبلوم في تخصص (الهندسة الميكانيكية).

3- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

4- مهارة التواصل الجيد.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 2020/01/13م وينتهي بتاريخ 2020/01/27م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: هنا