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شركة مازولا توفر وظيفة فنية شاغرة للرجال بينبع

شركة مازولا توفر وظيفة فنية شاغرة للرجال بينبع
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة مازولا عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة فنية شاغرة (للرجال) لحملة الدبلوم، للعمل بالشركة بمدينة ينبع.

المسمى الوظيفي:
– فني ميكانيكي (Mechancial Technician).

الشروط:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- درجة الدبلوم في تخصص (الهندسة الميكانيكية).
3- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.
4- مهارة التواصل الجيد.

موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 2020/01/13م وينتهي بتاريخ 2020/01/27م.

طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: هنا


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