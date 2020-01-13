الشيخ «بصنوي» مؤذن الحرم يخضع للعلاج بالمستشفى ونجله يكشف حالته الصحية

نايف السالم(صدى):

أثارت أنباء خضوع الشيخ أحمد بصنوي مؤذن المسجد الحرام للعلاج بالمستشفى ، القلق حول الوضع الصحي للمؤذن الذي ارتبط وجدان المملكة والمسلمين في العالم بسماع صوته المؤثر .

وكشف نجل المؤذن الجليل عن التطورات الصحية لوالده ، مؤكداً أنه يرقد حالياً في مستشفى الملك عبد العزيز بالزاهر في مكة المكرمة لإصابته بالإلتهاب الرئوي .

وقال أن الفرق الإسعافية نقلت والده إلى المستشفى صباح يوم السبت الماضي ، وتم تنويمه في غرفة خاصة ، وحالته الآن تتحسن .

ومن المقرر أن يتم نقل الشيخ بصنوي إلى مدينة الملك عبد الله الطبية بمكة المكرمة لإستكمال العلاج بها إذا اعتاد على متابعة وضعه الصحي فيها منذ ما يزيد عن 4 سنوات .