انطلاق مهرجان أطفال المستقبل بأندية الحي الترفيهية التعليمية بعرعر

فاطمه الرويلي(صدى):

انطلقت اليوم، فعاليت مهرجان أطفال المستقبل في نادي مدرسة الرابعة عشر الابتدائية بمنطقة الحدود الشمالية، بحضور المشرفات المتابعات للأندية وقائدات الأندية وعدد من مرتادي الأندية.

‎وبدء حفل الافتتاح بعدد من الفقرات والعروض الترحيبية والمسرحيات والمشاهد التمثيلية والمسابقات، التي قدمتها الأندية المشاركة.

‎بعد ذلك ألقت مدير إدارة نشاط الطالبات وممثلة أندية الحي بالمنطقة مي العقيل كلمة بهذه المناسبة قدمت شكرها لقائدات الأندية على المشاركة وتنوع فقرات المهرجان، بعد ذلك تم عرض فديو لمنجزات نادي الحي بالابتدائية الرابعة خلال عام 2019.

‎وفي نهاية الحفل اطلعت ممثلة الأندية والحضور على الورش الحية في النادي من مختلف أندية الحي ومشاركتهم في الإهداءات من قبل مشرفات الأندية.