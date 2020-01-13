إصابة راموس بمباراة السوبر الإسباني تبعده عن الملاعب

ماجد محمد(صدى):

تعرض سيرخيو راموس، مدافع نادي ريال مدريد الإسباني ، لإلتواء في الكاحل أثناء مباراة أتلتيكو مدريد التي أُقيمت أمس الأحد على ملعب الجوهرة المشعة بجدة .

ووفقاص لبرنامج El Chiringuito المهتم بنقل أخبار ريال مدريد ، فإن راموس سيغيب عن صفوف ريال مدريد لفترة تتراوح من 10 إلى 15 يومًا ، بسبب الإصابة .

وكان راموس شارك في مباراة ريال مدريد وأتلتيكو وسدد ركلة الجزاء الرابعة للريال التي حسمت لقب كأس السوبر الإسباني للمرة الحادية عشر في تاريخ الريال.

جدير بالذكر أن راموس تسلّم كأس السوبر الإسباني من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة ولويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم بعد الحصول على ميداليات المركز الأول مباشرة.

يذكر أن راموس صرّح بعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد مباشرة أنه عانى من أوجاع شديدة في القدم بعد التواء الكاحل مضيفًا أنه لم يرد ترك المباراة حتى لا يتأثر ريال مدريد سلبًا، ومشيرًا إلى أنه رفض تسديد ركلة الجزاء على طريقة بانينكا لأن قدمه لم تكن مستعدة لذلك الوضع.