«التعاون الإسلامي» يدين الهجوم الإرهابي على قاعدة عسكرية في النيجر

جدة(صدى):

أدان معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين بشدة ، الهجوم الإرهابي الذي وقع الخميس الماضي ، ضد القاعدة العسكرية في سينجودرار شمال غربيّ النيجر ، والذي أسفر عن مقتل تسعة وثمانين جنديًا وجرح آخرين.

وأعرب الأمين العام عن خالص تعازيه لأسر الضحايا ولحكومة النيجر ، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد العثيمين أن هذا الهجوم هو أحدث دليل على خطورة التهديد الإرهابي في منطقة الساحل ، كما أنه يبين الحاجة الملحة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات الدولية المستدامة دعمًا لجهود بلدان المنطقة.

وأكدت منظمة التعاون الإسلامي مجددًا ، دعمها لبلدان المنطقة ولما تبذله من جهود للتصدي لهذا التهديد الإرهابي العالمي المتزايد.