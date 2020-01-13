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تحذيرات من انخفاض شديد في درجات الحرارة بدءً من الليلة

تحذيرات من انخفاض شديد في درجات الحرارة بدءً من الليلة
نايف السالم(صدى):

توقع خبراء الأحوال الجوية انخفاض شديد في درجات الحرارة الليلة إلى 6 درجات مئوية فقط في الرياض وتتناقص غداً وحتى يوم الخميس المقبل في ساعات الليل .

وحذر الخبراء من الأجواء قارسة البرودة ليلاً ، بينما ستكون في متوسط 18 درجة مئوية نهاراً .

وفسروا ذلك بستمرار هبوب الكتلة الهوائية الباردة على مختلف المناطق ، مع توقعات بهبوبه على الأجزاء الشرقية من المملكة كالدمام والجبيل والخبر .

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد حذرت قبل قليل من رياح نشطة مثيرة للأتربة على عدة مناطق بدءً من غداً وحتى يوم الخميس .

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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 894 ] نشر منذ 24 دقيقة

السنة هذه حدث برد شديد في ينبع البحر لم تعهده المدينة من قبل لكن جميل جدا

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