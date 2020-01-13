تحذيرات من انخفاض شديد في درجات الحرارة بدءً من الليلة
توقع خبراء الأحوال الجوية انخفاض شديد في درجات الحرارة الليلة إلى 6 درجات مئوية فقط في الرياض وتتناقص غداً وحتى يوم الخميس المقبل في ساعات الليل .
وحذر الخبراء من الأجواء قارسة البرودة ليلاً ، بينما ستكون في متوسط 18 درجة مئوية نهاراً .
وفسروا ذلك بستمرار هبوب الكتلة الهوائية الباردة على مختلف المناطق ، مع توقعات بهبوبه على الأجزاء الشرقية من المملكة كالدمام والجبيل والخبر .
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد حذرت قبل قليل من رياح نشطة مثيرة للأتربة على عدة مناطق بدءً من غداً وحتى يوم الخميس .
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مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 894 ] نشر منذ 24 دقيقة
السنة هذه حدث برد شديد في ينبع البحر لم تعهده المدينة من قبل لكن جميل جدا