بالصور.. مصريون يلقون «تميم» و«أردوغان» في مزبلة التاريخ

القاهرة(صدى):

شهدت شوارع القاهرة وسور كورنيش قصر النيل رسوم جرافيتية مدهشة تعبر عن غضب الشارع المصري تجاه سياسات أردوغان وتميم التخريبية في المنطقة ، والمؤامرات التي بانتت مكشوفة لإسقاط الدولة المصرية .

وقام فنانون برسم صور أردوغان وتميم على صناديق القمامة ، تحت عبارات إلى مزبلة التاريخ ولا للإرهاب ، وشعار آخر بعنوان “خليك معاهم ضد أردوغان وتميم ” ، كما قاموا برسمها على الأرصفة ليتم دهسها بالأحذية .

ويشهد الشارع المصري صحوة كبيرة ضد النظام القطري وأردوغان بعدما تبينت الأطماع التركية خاصة ً في ليبيا ما وحد الصفوف حول النظام المصري والقوات المسلحة ضد اعتداءات أردوغان ، ودعمه للإرهاب على الحدود المصرية .