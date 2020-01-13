  • الإثنين 13

    يناير

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. بالصور.. مصريون يلقون «تميم» و«أردوغان» في مزبلة التاريخ

بالصور.. مصريون يلقون «تميم» و«أردوغان» في مزبلة التاريخ

بالصور.. مصريون يلقون «تميم» و«أردوغان» في مزبلة التاريخ
القاهرة(صدى):

شهدت شوارع القاهرة وسور كورنيش قصر النيل رسوم جرافيتية مدهشة تعبر عن غضب الشارع المصري تجاه سياسات أردوغان وتميم التخريبية في المنطقة ، والمؤامرات التي بانتت مكشوفة لإسقاط الدولة المصرية .

وقام فنانون برسم صور أردوغان وتميم على صناديق القمامة ، تحت عبارات إلى مزبلة التاريخ ولا للإرهاب ، وشعار آخر بعنوان “خليك معاهم ضد أردوغان وتميم ” ، كما قاموا برسمها على الأرصفة ليتم دهسها بالأحذية .

ويشهد الشارع المصري صحوة كبيرة ضد النظام القطري وأردوغان بعدما تبينت الأطماع التركية خاصة ً في ليبيا ما وحد الصفوف حول النظام المصري والقوات المسلحة ضد اعتداءات أردوغان ، ودعمه للإرهاب على الحدود المصرية .

 

 


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *