بمتابعة الأمير مشعل بن ماجد.. تحكيم جائزة للإبداع تواصل فرز مبادرات النسخة الثالثة

نايف السالم(صدى):

تواصل لجنة التحكيم بجائزة جدة للإبداع بنسختها الثالثة للعام 1441هـ أعمالها في فرز وتقييم المبادرات المقدمة بهذه النسخة بعد انتهاء فترة التقديم والتي استغرقت 60 يوماً استقبلت خلالها 1083 مبادرة في مجالاتها الستة .

حيث استقبل موقع الجائزة 768 مبادرة لإبداع الأفراد و67 مبادرة للإبداع في اللغة العربية “لغة القرآن ” و105 مبادرة لإبداع رواد الأعمال و77 مبادرة للإبداع الحكومي و13 مبادرة للإبداع الأمني و 53 مبادرة للإبداع المجتمعي .

الجدير ذكره أن سمو الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة قد اطلع في وقت سابق على أعمال اللجنة التنفيذية للجائزة خلال اجتماع موسع شدد فيه على أهمية كون الجائزة عادلة وذات قيمة معنوية وأثر مجتمعي والاهتمام بالمضمون لتحقيق أهدافها بما يخدم المجتمع بشكل عام .

فيما تقع الجائزة تحت مظلة ملتقى مكة الثقافي ” كيف نكون قدوة” وقد استحدثت بنسختها القائمة مجالي الإبداع في اللغة العربية (لغه القرآن) والإبداع لرواد الأعمال، ويتنافس على حصد جوائزها المبدعون والمبدعات من مختلف الفئات .

فيما تكمن رؤية الجائزة في أن تكون محافظة جدة رائدة في تكريم الإبداع والمبدعين ، وتقدير الطاقات الإبداعية بجدة ، وتحفيز المبدعين وتبنى مهاراتهم ، ونشر ثقافة المبادرات بين أطياف المجتمع .