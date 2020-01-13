«التعليم» تضع خطة لنقل نظام صرف الرواتب من الهجري للميلادي

عادل الحربي(صدى):

قالت مصادر إن وزارة التعليم تعقد اجتماعات ومناقشات بين المختصين فيما يخص انتقال العمل برواتب منسوبيها من النظام الهجري إلى العام الميلادي، وما يترتب على ذلك الانتقال.

وتوقعت المصادر وجود فروقات للراتب بسبب اختلاف الصرف بين النظامَيْن قد تصل من ٣٠ إلى 34 يومًا. ويُنتظر صرف الفروقات فور إتمام إقرارها من قِبل وزارة التعليم، والتأكد من مقدار الفرق، وإقرار المبالغ المحددة لذلك وفق ما تخلص إليه تلك المناقشات.

ويعود سبب الاختلاف في وجود فروقات في الرواتب حتى 30/ 12 / 2019 إلى أن برنامج نظام فارس بوزارة التعليم كان في السابق يعامل منسوبي التعليم بالتاريخ الهجري.