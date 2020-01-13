إعلان نتائج القبول النهائي لرتبة جندي في مكافحة المخدرات

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات للكادر النسائي على رتبة (جندي)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

متطلبات التحضير:

1- التحضير باللباس التالي:

– طقم رياضي (لون كحلي).

– غطاء للشعر (لون أسود) .

– قبعة (لون أبيض) .

– جوارب (لون اسود).

– جزمة رياضية ( لون أسود ).

2- ملف شفاف يسلم عند التحضير

– الهوية الوطنية.

– أصول الوثائق التي تم التقديم بها.

– تقرير طبي يوضح فصيلة الدم

3- أدوات مكتبية:

– (أقلام ـ دفتر ملاحظات).

ملاحظة:

– سيتم استقبال المتقدمات عن طريق البوابة الشمالية (بوابة رقم 4) يوم الاثنين الموافق 1441/05/25هـ في تمام الساعة 7:00 صباحاً في اليوم الأول فقط .

– سيتم إلحاق المتقدمات بدورة (الفرد الأساسي) لمدة أربعة أشهر بمعهد التدريب النسائي الأمني بكلية الملك فهد الأمنية مع العلم بأن بداية الدورة في تمام الساعة 6:00 صباحاً والخروج في تمام الساعة 2:00 ظهراً.

لمعرفة نتيجة القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول: هنا