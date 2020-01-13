مها محمد: لو ألبس خدامتي بكيني تضرب مشاهدات بالملايين (فيديو)

خالد الظفيري(صدى):

أثارت الفنانة الكويتية مها محمد ، ضجة واسعة بين المتابعين عقب نشرها مقطع فيديو تحدثت فيه بطريقة غير إنسانية عن عاملتها المنزلية .

وقالت مها محمد في الفيديو :” إن تحقيق نسبة مشاهدات مرتفعة على مواقع التواصل الاجتماعي لا يحتاج بالضرورة إلى إجراء جلسات تصوير وبذل الكثير من الجهود “.

وتابعت:” أن تلك المواقع أصبحت وسيلة سهلة لتحقيق الشهرة ومضيفة أن أي شخص يقوم ببعض الحركات الغريبة وغير المألوفة يحقق نسبة مشاهدة عالية.. مٌضيفه، إذا وجهت الكاميرا نحو عاملتها المنزلية وجعلتها ترتدي ملابس كاشفة أو بكيني تضرب المشاهدات بالملايين “.

وتعرضت بسبب ذلك لموجة واسعة من الانتقادات في أوساط متابعي تلك الحسابات حيث اعتبر الكثيرون أنها أهانت العاملة وتحدثت عنها بطريقة غير إنسانية.