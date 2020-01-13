شاهد.. حقيقة فيديو تغطية الثلوج للحرم النبوي
كشفت هيئة مكافحة الإشاعات ، في بيان إعلامي اليوم ، حقيقة مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، زعموا خلاله تساقط الثلوج على الحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة.
وقالت الهيئة ، إن ما يتداول مجدداً عن تساقط الثلوج على المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة غير صحيح والفيديو الحقيقي من مدينة مشهد الإيرانية قبل أكثر من ثلاث سنوات.
وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو زعموا أنه يوثق لحظة تغطية الثلوج لمرتفعات حرة بني رشيد شمال المدينة المنورة “الرأس الأبيض والعثمور”، وأعالي وادي الرمة .
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 890 ] نشر منذ 32 دقيقة
صاحب التعليق لم يزر المسجد النبوي طيلة حياته لكي يميز
ولا يعرف مساجد الشيعة على الاضرحة .
ولم يسمع تعليق الإيراني بالفارسي…معقول يوجد بيننا من يملك ضحالة فكر وثقافة
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 90956 ] نشر منذ 29 دقيقة
حسبنا الله ونعم الوكيل ..
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 890 ] نشر منذ 25 دقيقة
بالمناسبة مدينة مشهد يوجد فيها قبر الإمام الرضا المقدس عند الشيعة
وتشتهر بدكاكين انتشار الزنا بين الزوار الشيعة لإيران بسم زواج (المتعة )