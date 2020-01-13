«الينسون» لا يحب النساء !

متابعه_أميرة خالد(صدى):

يزداد الإقبال على تناول المشروبات الساخنة مع برودة الطقس إلا أن هناك أعشاب تسبب أضرار غير متوقعة مع الإفراط فيها خاصة ً للنساء .

ومن بين تلك الأعشاب “الينسون ” ، إذ يحذر الأطباء من الإفراط في تناوله حتى مع نزلات البرد ، مؤكدين تأثيره السلبي على الحوامل والمرضعات والأطفال .

وأكد الأطباء أن تأثير الينسون على الهرمونات الأنثوية يزيد من فرص الإصابة بسرطان الثدي ، والرحم ، والمبيض ، فضلاً عن سرطان بطانة الرحم والأمراض السرطانية ذات العلاقة .

وأشاروا أن الينسون من أقوى الأعشاب المسببة للحساسية ، كما أنه يزيد من إنخفاض نسبة السكر بالدم أي أنه غير مناسب تماماً لمرضى السكر .

كما حذروا من نتائج عكسية مع من تتناولن حبوب منع الحمل ، ونصحوا من أجرى عمليات جراحية بتجنب تناوله لمدة أسبوعين بعد الجراحة لتأثيره على مستوى السكر بالدم .