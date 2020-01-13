للسنة الرابعة.. مرسيدس في صدارة مبيعات السيارات الفاخرة عالميًا

أميرة خالد(صدى):

نجحت الشركة الألمانية العريقة مرسيدس بنز للسنة الرابعة على التوالي في الحفاظ على لقبها كأكبر شركة في العالم من حيث حجم مبيعات السيارات الفاخرة.

وتفوقت مرسيدس بأرقام المبيعات على منافسيها الألمان بي إم دبليو وأودي، فوصلت مبيعات مرسيدس من السيارات الفاخرة العام الماضي إلى رقم قياسي بلغ 2.34 مليون سيارة.

و بلغت مبيعات بي إم دبليو 2.17 مليون سيارة العام الماضي، أما مبيعات “أودي” فقد جاءت أقل من منافسيها بـ 1.85 مليون سيارة.