للسنة الرابعة.. مرسيدس في صدارة مبيعات السيارات الفاخرة عالميًا
نجحت الشركة الألمانية العريقة مرسيدس بنز للسنة الرابعة على التوالي في الحفاظ على لقبها كأكبر شركة في العالم من حيث حجم مبيعات السيارات الفاخرة.
وتفوقت مرسيدس بأرقام المبيعات على منافسيها الألمان بي إم دبليو وأودي، فوصلت مبيعات مرسيدس من السيارات الفاخرة العام الماضي إلى رقم قياسي بلغ 2.34 مليون سيارة.
و بلغت مبيعات بي إم دبليو 2.17 مليون سيارة العام الماضي، أما مبيعات “أودي” فقد جاءت أقل من منافسيها بـ 1.85 مليون سيارة.
همزة ولمزة[ عدد التعليقات: 580 ] نشر منذ 1 دقيقة
عالميا وعربيا وخليجيا نعم ..
أما عندنا بالسعودية الوكلاء الجفالي / الناغي ولحقهم فورد الكريديس والجميح وتوكيلات العالمية وأودي والوعلان كذلك قام يقلدهم يضيفون 40 % على قيمة السيارات ويعطلون البيع !!!
وأضف انهم يتلاعبون بأسعار الصيانة وقطع الغيار بشكل كبير ومبالغ فيه .. الدليل المقارنة مع دولة الامارات دليل يثبت تلاعب الجفالي / الناغي بالأسعار وتحت أنظار وزارة التجارة !!
المطلوب إيقاف الاحتكار وفتح المجال للجميع لأستيراد هذه السيارات وعلى الدولة حفظها الله اتخاذ هذا القرار لصالح المستهلك لجميع التجار بكافة البضائع المحتكرة ..