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شاب كويتي يمارس الفاحشة مع فتاة في موقف عام

شاب كويتي يمارس الفاحشة مع فتاة في موقف عام
خالد الظفيري(صدى):

شهدت محافظة حولي بالكويت جريمة أخلاقية مشينة لشاب يمارس الرزيلة مع فتاة في سيارة متوقفة في أحد المواقف العامة .

ووفقاً لصحيفة محلية ، تم ضبط الشاب والفتاة في وضع مخل من قبل رجال الأمن بمجرد ورود بلاغ عن الواقعة .

وكشفت الجهات الأمنية أن الشاب كويتي ، بينما تحمل الفتاة الجنسية السورية ، وتمت إحالتهما للجهات المختصة بتهمة ارتكاب فعل فاضح في مكان عام .


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 724 ] نشر منذ 26 دقيقة

مسكين
ماقدر يستحمل السوريه.
خذت عقله وما قدر يمسك نفسه الوسخ.

[ عدد التعليقات: 90954 ] نشر منذ 26 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

.. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض .. آمين ,,

[ عدد التعليقات: 4206 ] نشر منذ 10 دقائق

يا مسكين تحمل العواقب …

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