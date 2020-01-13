شاب كويتي يمارس الفاحشة مع فتاة في موقف عام

خالد الظفيري(صدى):

شهدت محافظة حولي بالكويت جريمة أخلاقية مشينة لشاب يمارس الرزيلة مع فتاة في سيارة متوقفة في أحد المواقف العامة .

ووفقاً لصحيفة محلية ، تم ضبط الشاب والفتاة في وضع مخل من قبل رجال الأمن بمجرد ورود بلاغ عن الواقعة .

وكشفت الجهات الأمنية أن الشاب كويتي ، بينما تحمل الفتاة الجنسية السورية ، وتمت إحالتهما للجهات المختصة بتهمة ارتكاب فعل فاضح في مكان عام .