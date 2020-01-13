شاب كويتي يمارس الفاحشة مع فتاة في موقف عام
شهدت محافظة حولي بالكويت جريمة أخلاقية مشينة لشاب يمارس الرزيلة مع فتاة في سيارة متوقفة في أحد المواقف العامة .
ووفقاً لصحيفة محلية ، تم ضبط الشاب والفتاة في وضع مخل من قبل رجال الأمن بمجرد ورود بلاغ عن الواقعة .
وكشفت الجهات الأمنية أن الشاب كويتي ، بينما تحمل الفتاة الجنسية السورية ، وتمت إحالتهما للجهات المختصة بتهمة ارتكاب فعل فاضح في مكان عام .
.[ عدد التعليقات: 724 ] نشر منذ 26 دقيقة
مسكين
ماقدر يستحمل السوريه.
خذت عقله وما قدر يمسك نفسه الوسخ.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 90954 ] نشر منذ 26 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
.. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض .. آمين ,,
كان زمان[ عدد التعليقات: 4206 ] نشر منذ 10 دقائق
يا مسكين تحمل العواقب …