رئيس أرامكو صاحب شخصية العام التنفيذية في مجال الطاقة 2020

علي القحطاني(صدى):

حصل رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر، على جائزة شخصية العام التنفيذية في مجال الطاقة لعام 2020م.

واختار رئيس أرامكو للفوز بالجائزة لجنة من كبار مسؤولي الطاقة التنفيذيين في العالم؛ حيث استوفى معايير الجائزة.

وتتضمن معايير الجائزة العديد من المنجزات التي جعلت شركة أرامكو تحقق نتائج كبيرة ومهمة على صعيد توفير الطاقة للعالم، ونمو أعمال الشركة في هذا المجال بصورة مميزة.

وقالت شركة إنيرجي إنتلجنس اليوم الاثنين، إن المهندس الناصر المسؤول التنفيذي الرابع والعشرين الذي يفوز بالجائزة.

وستُقدم الجائزة لرئيس أرامكو السعودية خلال حفل عشاء في 13 أكتوبر المقبل، وذلك في ختام اليوم الأول من مؤتمر منتدى إنيرجي إنتليجنس في لندن.